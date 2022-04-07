Правоохранительные органы ДНР проинформировали, что боевики ВСУ создали очередную провокацию в мариупольском порту, где совершили поджог корабля управления под названием «Донбасс».

Народная милиция Донецкой народной республики уже заявляла двумя днями ранее, во вторник, что боевики вооруженных сил Украины в мариупольском порту занимаются уничтожением зарубежных судов. Было зафиксировано задымление на судне «Азбург». Оно турецкое, но работает под флагом Доминиканы.

В сообщении оборонного ведомства в официальном канале Телеграм сообщается, что украинские боевики создали очередную провокацию. Представители националистической группировки «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России) подожгли корабль «Донбасс».

По информации ведомства сейчас видно задымление, а пожар идет на борту обоих судов.