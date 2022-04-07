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Международная группа ученых собрала более 100 000 МРТ-снимков, с помощью которых удалось создать первую диаграмму изменения головного мозга с самого рождения человека. В своей работе эксперты использовали снимки пациентов всех возрастов. Результаты работы описаны в журнале Nature.

Группа работала под руководством Ричарда Бетлехема из Кембриджского университета и Якоба Зайдлица из Пенсильванского университета. Для исследования были собраны 123 984 снимка МРТ, среди которых были снимки плода на 15 неделе и человека в возрасте 100 лет. Такие многочисленные наборы данных помогли рассчитать баллы для определения нормальных спектров размеров мозга для людей в определенном возрасте.

Ученые отмечают, что новое исследование позволяет установить новые факты о мозге, которые были ранее медикам неизвестны. Экспертам в ходе работы удалось установить, что объем серого вещества в человеческом мозге достигает максимума в возрасте шести лет, а объем белого вещества растет до 29 лет. После 50 лет эти показатели начинают стремительно снижаться.

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