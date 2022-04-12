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Ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского ведут работы по разработке новейшего поколения сенсоров, которые будут внедрены в «электронный нос». Информацию сообщил представитель пресс-службы вуза.

Такое устройство, как «электронный нос», необходимо для того, чтобы мониторить окружающую среду, выявлять биологические, химические и техногенные угрозы, обеспечивать безопасность в здравоохранении, на транспорте, в пищевой промышленности.

Научные сотрудники ведут разработку в рамках полученного гранта Российского научного фонда. На эти цели выделен 21 млн рублей, проект будет финансироваться до 2024 года.

Ученые в рамках гранта планируют создать наноматрицы, которые будут основой датчиков «электронного носа».

Указывается, что на сегодняшний день инженеры и ученые во всем мире пытаются создать максимально портативный «электронный нос», который будет потреблять малое количество энергии, но работать максимально долго.

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