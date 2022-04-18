Жители Петербурга третью неделю с опозданиями добираются на работу из-за большой задержки автобусов после старта транспортной реформы. Член Комитета гражданских инициатив Сергей Цыпляев раскритиковал Смольный за быстрый темп ввода изменений в систему передвижения.

Цыпляев считает, что если бы чиновники реализовывали транспортную реформу не ударными темпами, а постепенно, горожане бы так сильно не возмущались. Властям в первую очередь нужно было решить вопрос с заправками.

«То есть инфраструктура заправок для заправки автобусов сжиженным газом и компримированным газом оказалась не готова. Поэтому автобусы простаивают часами на заправках. Можно было попробовать делать реформу не ударным способом, как у нас принято, а запустить этот механизм, не снимая сразу все маршрутки, оставив их там, где это людям удобно», — высказался Цыпляев.

Новая модель транспортного обслуживания заработала в Петербурге 1 апреля. Летом Смольный под руководством губернатора Александра Беглова планирует провести еще два этапа реформы.