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Петербуржцы продолжают жаловаться на проблемы в работе наземного транспорта. Вместо положительных изменений транспортная реформа, стартовавшая 1 апреля, принесла горожанам множество проблем.

На официальной странице комитета по транспорту Смольного пользователи соцсети пишут о проблемах, с которыми сталкиваются при поездках в автобусах и троллейбусах. Петербуржцы отмечают как серьезные минусы реформы отказ от наличных и неудобство покупки разового билета.

«Банковская карта есть не у каждого гражданина. У несовершеннолетних нет. Знаю нескольких людей, отказавшихся от карт в пользу нала. Это их право», – возмущен один из пользователей.

Родители детей отмечают, что не всегда есть возможность дать ребенку банковскую карту. То же самое с пенсионерами – многие из них получают пенсию наличными.

Также не всегда работает новый пересадочный тариф «60 минут». Пассажиры жалуются, что оплата все равно списывается дважды за полный проезд.

В неэффективности тарифа виноваты не только технические сбои: из-за увеличения времени ожидания транспорта не всегда получается уложиться в час и получить скидку, отмечают горожане.

По словам петербуржцев, поездки в автобусах и троллейбусах стали дольше и дороже.

Ситуация обострилась также с постепенным отказом от коммерческих маршруток. Власти решили заменить их городскими автобусами и сохранили не все маршруты.

«Все прямые маршрутки в сторону пл. Калинина убрали. Все!!! И автобуса нет. Как добираться?» – возмущаются пользователи.

Петербуржцы просят городских чиновников и губернатора Александра Беглова услышать их жалобы и внести корректировки в реформу.

Ранее СМИ писали, что благодаря нововведениям многие петербуржцы вынуждены добираться до нужного адреса с пятью пересадками.

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