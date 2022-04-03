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Экс-президент США Дональд Трамп выразил опасение, что психическое состояние действующего главы государства Джо Байдена стремительно ухудшается. На митинге со своими сторонниками в штате Мичиган он напомнил о скорых выборах в Конгресс.

По словам Трампа, Республиканская пария и ее последователи уже ничего не могут сделать с психическим и физическим «спадом» нынешнего президента. Однако они могут остановить политический и экономический кризисы, если установят свой полный контроль над Палатой представителей.

Ранее Байден высказывал возмущение из-за отсутствия уголовного дела против Дональда Трампа за штурм Капитолия в 2021 году. В то же время он не обращался с этим вопросом напрямую к генпрокурору Меррику Гарланду.

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