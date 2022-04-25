В Китае продолжают бороться с коронавирусом методом изоляции населения. Газете The Guardian стало известно, что и без того жёсткий карантин в Шанхае власти решили ужесточить ещё больше.

Какие именно дополнительные антиковидные меры введены в многомиллионном китайском мегаполисе, пока неизвестно. Но издание уверяет, что речь идёт о запрете для неболеющих людей выходить на улицу даже в тех районах, где был отмечен низкий уровень заражения коронавирусной инфекцией.

Всё это делается, чтобы как можно быстрее добиться нулевого уровня заболеваемости ковидом, утверждают китайские власти – пишет The Guardian

Число заражений коронавирусом в Шанхае резко выросло в марте. Тогда в сутки фиксировалось по несколько десятков тысяч заражений. Власти Китая заявили о беспрецедентном локдауне – миллионам людей запретили выходить из дома даже в магазины за едой (её доставляли курьеры). А сотрудников некоторых предприятий и вовсе обязали ночевать на работе, чтобы те не подвергались риску заражения дома или по пути домой.