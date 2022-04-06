В марте этого года Соединенные Штаты в условиях строжайшей секретности провели испытания гиперзвуковой ракеты HAWC. Сейчас они заявляют об успешных тестах, но поводов для радости пока слишком мало, уверен эксперт Томас Ньюдик, представляющий издание The Drive.

Производитель Lockheed Martin тестировал лишь стартовый ускоритель, который разогнал ракету, в которой запустился двигатель, позволивший добиться скорости более 5 чисел Маха. По словам испытателей, в таком режиме ему удалось проработать «продолжительное время».

По словам Ньюдика, секретность испытаний объясняется конфликтом на Украине и нежеланием Соединенных Штатов разозлить Россию.

Напомним, что ранее эксперты отметили, что тестирование ускорителя – это лишь начальный этап создания гиперзвуковой ракеты. До получения полноценного боезаряда Америке еще очень далеко.