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Медицинские работники во всем мире стали все чаще заражаться коронавирусной инфекцией нового типа. Эксперты не исключают, что причиной этому стало распространение “стелс-омикрона”. Подробности передают “Известия“.

Российский доктор Ольга Марданова отметила, что новая разновидность вируса может спровоцировать еще одну волну заболеваемости. Но пока дать оценку эпидемиологической ситуации можно только после анализа количества заболевших медработников.

Врач говорит о том, что если болеют много медиков, значит и людей из остальных групп заразится еще больше. На сегодня единственным эффективным способом защититься от коронавирусной инфекции остается вакцинация. Россияне могут пройти процедуру совершенно бесплатно с использованием проверенных отечественных вакцин.

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