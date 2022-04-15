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Появилась информация о судьбе экипажа затонувшего крейсера «Москва», принадлежавшего российскому Черноморскому флоту. Всех моряков эвакуировали.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что другие корабли Черноморского флота, которые находились рядом, подобрали экипаж ракетного крейсера. Об этом пишет портал Царьград.

В ночь с 13 на 14 апреля стало известно, что на борту ракетного крейсера «Москва» начался пожар. В результате сдетонировали боезапасы. Судно получило серьезные повреждения в результате взрыва. Что вызвало пожар на судне, пока неизвестно. Среди экипажа крейсера пострадавших нет.

После пожара крейсер затонул в тот момент, когда его буксировали в порт. Этому поспособствовал начавшийся шторм. Из-за того, что корабль ранее получил повреждения, он утратил устойчивость и начал уходить в воду.

Крейсер «Москва» был главным кораблем проекта 1164 «Атлант», он входил в состав 30-й дивизии Черноморского флота России.

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