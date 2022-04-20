Власти Соединенных Штатов Америки не планируют вносить какой-либо конструктивный вклад в переговоры Украины и России. Об этом рассказал агентству РИА Новости дипломатический источник в столице.

По его мнению, курс Вашингтона направлен на разжигание конфликта и его военную эскалацию.

Со слов источника, если проанализировать позицию Вашингтона, о которой каждый день заявляют официальный представители Штатов, то и речи не идет о каком-либо конструктивном вкладе. Так политик ответил на вопрос, может ли правительство США подключиться к переговорам России и Украины.

Собеседник РИА Новости добавил, что на то, что Штаты взяли курс на усиление конфликта указывает то, что власти Вашингтона накачивают Киев вооружением. На это же и указывают общие воинственные заявления, которые чаще всего являются безответственными.