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Представители Вашингтона активно решают вопрос модернизации вооружения Индии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление американского министра обороны Ллойда Остина.

Со слов главы Пентагона, он ожидает, что в дальнейшем Соединенные Штаты и Индия сохранят способность совместной работы. Остин отметил, что в Вашингтоне ожидают продолжения переговоров по вопросу усовершенствования вооружения Индии.

Американский министр обороны рассказал, что Штаты ведут активный диалог с Индией, задача которого – максимально закрыть их потребности в модернизации вооружения.

Ранее Нарендра Моди, индийский премьер, рассказал американскому президенту о предложении организовать переговоры лидеров России и Украины. Также представители стран в ходе диалога затронули украинский конфликт, проблемы экономического характера, а также способы борьбы с коронавирусной пандемией.

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