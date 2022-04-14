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Германия исторически выбрала неправильный путь развития и именно поэтому сейчас не может отказаться от российского газа и угля, пишет немецкое издание Spiegel. Авторы публикации отмечают, что ставку на голубое топливо из России страна сделала еще в 70-х годах прошлого столетия.

Зависимость от российских энергоносителей только усилилась в последние годы, когда Берлин принял решение закрыть все атомные электростанции на территории страны. Из-за этого сейчас он покупает в РФ 52 процента газа, около половины всего приобретаемого угля и 34 процента нефти.

По словам авторов, Нидерланды и Норвегия, которые поставляют на немецкий рынок 48% голубого топлива, не в состоянии увеличить объемы. Поэтому необходимо рассматривать варианты его приобретения в Марокко, Азербайджане, Катаре, Соединенных Штатах. Все эти варианты подразумевают покупку СПГ, для которого требуется строить специальные терминалы.

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