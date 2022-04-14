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Неизвестные злоумышленники в самом центре Берлина сожгли машины участников автопробега в поддержку спецоперации РФ на Украине. По словам очевидцев, пожарные своевременно приехали на место, однако спасти автомобили не удалось.

Также очевидцы рассказали, что одна из сгоревших дотла машин точно участвовала в акции в поддержку России 9 апреля. Напомним, что в этот день множество автомобилей проехали по Берлину с российскими флагами. Участники автопробега также потребовали прекратить дискриминацию русскоязычных детей в школах и других образовательных учреждениях Германии. Также были озвучены требования немедленно остановить русофобию.

В результате инцидента сгорело шесть автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет.

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