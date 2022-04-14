Американская делегация, которую возглавляет сенатор Линдси Грэм, приехала на Тайвань. В ее состав вошел также Боб Менендес, возглавляющий сенатский комитет по международным отношениям.

В программу визита, которая рассчитана на два дня, включена встреча американских конгрессменов с «главой администрации» островного государства Цай Инвэнь. Международные СМИ отмечают, что о поезде делегации специально не объявляли заранее, чтобы не провоцировать скандальных заявлений из Китая.

Белый дом уже заявил, что целью визита является решение вопросов по углублению сотрудничества между США и Тайванем. Также сообщается, что Вашингтон предпримет все от него зависящие меры, чтобы не допустить воссоединения островного государства с КНР.

Напомним, что ранее на Тайвань собиралась спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, однако из-за положительного теста на коронавирус она отменила поездку.