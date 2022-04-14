читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американская делегация, которую возглавляет сенатор Линдси Грэм, приехала на Тайвань. В ее состав вошел также Боб Менендес, возглавляющий сенатский комитет по международным отношениям.

В программу визита, которая рассчитана на два дня, включена встреча американских конгрессменов с «главой администрации» островного государства Цай Инвэнь. Международные СМИ отмечают, что о поезде делегации специально не объявляли заранее, чтобы не провоцировать скандальных заявлений из Китая.

Белый дом уже заявил, что целью визита является решение вопросов по углублению сотрудничества между США и Тайванем. Также сообщается, что Вашингтон предпримет все от него зависящие меры, чтобы не допустить воссоединения островного государства с КНР.

Напомним, что ранее на Тайвань собиралась спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, однако из-за положительного теста на коронавирус она отменила поездку.

Вам может понравиться

«Удушить нацистский режим»: Ищенко раскрыл ответ России на возможное вторжение ВСУ

Указ президента Украины Зеленского о «переносе боевых действий» на территорию РФ создаст серьезные проблемы только Киеву. Расчет в нем делается на то, чтобы вывести Вооруженные силы России из равновесия и

Американский студент поразился “демократии” США

Студент Чикагского университета Даниэль Шмидт побывал на конференции под названием “Дезинформация и эрозия демократии”. Своими впечатлениями он поделился с изданием Compact Mag. Юноша был очень возмущен. Он отметил, что студенты

На Фиджи конфисковали яхту миллиардера Керимова

В странах Запада и в их союзных государствах продолжается “охота” на имущество крупных российских бизнесменов. На этот раз полиция Фиджи конфисковала яхту, принадлежащую миллиардеру Сулейману Керимову. Об это сообщила местная
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 апреля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 14 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 14 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 14 апреля – пасмурно, до 11 °C |