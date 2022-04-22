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Ирина Буторина, доктор наук и специалист в сфере черной металлургии, рассказала о бункерах, расположенных под комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе. Именно в них сейчас скрываются украинские боевики.

Ранее Буторина жила рядом с «Азовсталью», преподавала и регулярно приводила студентов на завод, чтобы продемонстрировать, как проходит процесс плавки металла. Сейчас женщина переехала в Россию.

Специалист рассказала о надежных тоннелях на всей территории комбината. Их строили в качестве бомбоубежищ еще при Сталине.

Профессор отметила, что «Азовсталь» связана подземным тоннелем и с заводом Ильича, а между ними река Кальмиус и расстояние в 5 километров.

Буторина рассказала, что под заводом находятся обширные подземные пространства и в них боевики могут скрываться в течение длительного времени. Также подземные тоннели связаны с рядом расположенными домами, которые сейчас разгромлены.

Металлург сожалеет о том, что предприятие разрушено. Но отметила, что восстановление комбината будет невыгодным, к тому же завод наносил существенный ущерб экологии.

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