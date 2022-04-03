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Страх перед коронавирусом начинает отступать – многие россияне заявляют, что спокойно относятся к новости о возможной новой волне инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл портал SuperJob.

Об отсутствии страха перед новой волной заболевания заявили почти 70% опрошенных, примерно четверть респондентов, заявили, что всё же испытывают страх перед пандемией. Остальные несколько процентов указали, что этот страх сильный.

Уточняется, что больше всего респондентов, которые испытывают страх перед коронавирусом, живут в Казане и Москве. Там о боязни пандемии заявили соответственно 34 и 38 процентов опрошенных. В Санкт-Петербурге обратная ситуация. Там за наступление новой волны инфекции переживают всего 19 процентов.

Новая волна ковида, по мнению специалистов, может начаться в России в конце апреля – начале мая. Эксперты полагают, что повышенную заболеваемость будет провоцировать штамм “стелс-омикрон” – сейчас он распространён в других странах. Там уже выявлен подъем случаев заражения.

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