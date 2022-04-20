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Компания Sony разработала специальное приложение, которое позволяет обновлять геймпады DualSense через ПК. О выпуске приложения написали на официальном портале PlayStation, там же разработчики выложили и инструкцию, как обновлять прошивку контроллеров.

Чтобы сделать апгрейд DualSense, требуется поставить программу на ПК, совершить подключение контроллера через USB и обновить его. На экране отобразится подробная инструкция, что и как делать.

Чтобы воспользоваться новым программным обеспечением, потребуется компьютер с ОС Windows 10 или Windows 11. А разрешение дисплея должно быть 1024×768 или больше.

Раньше пользователи геймпадов DualSense б имели возможность обновлять их только на консоли PlayStation 5.

Ранее в магазине электроники DNS произошло снижение стоимости DualSense на три тысячи рублей, с 9 999 до 6 999 рублей.

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