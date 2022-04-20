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Вирус SARS-CoV-2 был обнаружен учеными из Стэндфордского университета в кале человека через семь месяцев после заражения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Med. Подробности передает “Газета.ru”.

Эксперты установили, что следы вируса сохраняются в кишечнике каждого седьмого пациента минимум на протяжении четырех месяцев. Это может быть объяснением причины, почему после выздоровления у пациентов длительное время могут сохраняться симптомы, проявляющиеся болями в животе, рвотой и тошнотой.

В исследовании принимали участие 110 пациентов, которые регулярно сдавали анализы. Ученые отметили: «Мы обнаружили, что люди, которые вылечились от респираторного COVID-19, прекратившие выделять вирус с дыханием, продолжают выделять РНК SARS-COV-2 с фекалиями».

У половины пациентов следы коронавируса в кале сохраняются в течение первой недели после заболевания, а у 4% вирус может сохраняться на протяжении семи месяцев. Врачи считают, что это может вызывать более длительное течение заболевания.

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