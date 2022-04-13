читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело из-за убийств и пыток солдат вооруженных сил России на Украине.

В пресс-службе ведомства рассказали, что после того, как были завершены боевые действия, нашли тела российских военных. На них обнаружили следы истязаний и пыток. Эксперты сделали заключение, что повреждения на телах были нанесены еще при жизни этих людей.

Также в СК отметили, что такие факты указывают на нарушение Украиной требований Женевской конвенции, которые регулируют обращение с военнопленными.

Представители Следственного Комитета добавили, что расследование ведется по делу об убийстве военнослужащих, которое совершено с особой жестокостью.

По заведенному уголовному делу будут проведены экспертизы судебно-медицинского характера. А следователи опрашивают тех, кто привез погибших российских военнослужащих в медучреждения.

Вам может понравиться

Минобороны показало, как российский фрегат ликвидировал беспилотник ВСУ

Министерство обороны РФ представило видеокадры, на которых видно, как фрегат Черноморского флота ликвидировал украинский беспилотник у крымского побережья. Об этом пишет портал Звезда. В оборонном ведомстве отметили, что был уничтожен

На «Азовстали» находится «кто-то важный и секретный»

Александр Сладков, военный корреспондент, рассказал, что военнослужащие вооруженных сил России и республик Донбасса заблокировали в Мариуполе кого-то из очень важных лиц других стран. В качестве доказательства он привел то, что

Украинские войска обстреляли Новоайдар в ЛНР комплексом «Точка-У»

Военнослужащие Украины провели обстрел поселка Новоайдар, который находится в Луганской народной республике. Обстрел производился из ракетного комплекса «Точка-У». Об этом рассказал представитель Луганска. В Телеграм-канале представительства говорится о том, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 апреля – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 13 апреля – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 13 апреля – небольшой дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 13 апреля – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 13 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C |