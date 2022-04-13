Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело из-за убийств и пыток солдат вооруженных сил России на Украине.

В пресс-службе ведомства рассказали, что после того, как были завершены боевые действия, нашли тела российских военных. На них обнаружили следы истязаний и пыток. Эксперты сделали заключение, что повреждения на телах были нанесены еще при жизни этих людей.

Также в СК отметили, что такие факты указывают на нарушение Украиной требований Женевской конвенции, которые регулируют обращение с военнопленными.

Представители Следственного Комитета добавили, что расследование ведется по делу об убийстве военнослужащих, которое совершено с особой жестокостью.

По заведенному уголовному делу будут проведены экспертизы судебно-медицинского характера. А следователи опрашивают тех, кто привез погибших российских военнослужащих в медучреждения.