Французский научно-популярный журнал Science & Vie напомнил своим читателям о важности существенных «возрастных» поправок к широко распространенному утверждению, что «следует делать по 10 000 шагов в день, чтобы сохранять свое здоровье». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Недавнее исследование американских медиков показало, что популярное утверждение о некоей «норме шагов», которую следует проходить за сутки, чтобы оставаться в хорошей физической форме, – это вопрос, имеющий разные ответы в зависимости, прежде всего, от возраста и пола конкретного человека.

Ежедневная физическая активность действительно снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака. Увеличение количества ежедневных шагов связано со снижением этого риска, как и с улучшением качества жизни. Но ощущаются ли эти эффекты только после 10 000 шагов в день?

На самом деле широко озвучиваемая «норма» в 10 000 шагов в день не является научной. Рост ее популярности в мире во многом стал «взрывным» как результат активной маркетинговой кампании, проведенной в Японии до и во время недавних летних Олимпийских игр в Токио.

Исследователи из Массачусетского университета в США изучили и проанализировали результаты 15 различных исследований, проведенных в период с 1999 по 2018 годы с участием более 47 000 взрослых людей. Они обнаружили, что количество шагов, необходимых в день, на самом деле зависит главным образом от возраста и пола человека.

Таким образом, было отмечено, что риск смертности снижается, например, у женщин в возрасте старше 62 лет при пройденных за день 7500 шагах. С другой стороны, этот риск у мужчин старше 40 лет начинает снижаться в диапазонах от 12000 до 8000 шагов.

Проще говоря, согласно упомянутому метаанализу, людям моложе 60 лет необходимо делать от 8 000 до 10 000 шагов в день; и от 6000 до 8000 для лиц старше 60 лет.