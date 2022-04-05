Французский стартап Gama Space, специализирующийся на аэрокосмической отрасли, получил два миллиона евро на финансирование действующего прототипа солнечного паруса, потенциально способного обеспечить эффективный фотонный движитель в космосе. Об этом сообщает научное издание Science et Vie. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Франция готова претендовать на первенство в межзвездных исследованиях с использованием солнечных парусов. Инновационная компания Gama Space, созданная в 2020 году и базирующаяся в Париже, приступила к разработке парусов, позволяющих небольшим спутникам пересекать космический вакуум на фотонной тяге. Эта все еще экспериментальная технология для космических зондов сравнима по принципу действия с тем, как ветер движет парусным кораблем в море.

В конце марта 2022 года Gama Space объявила, что завершила сбор средств для финансирования амбициозного проекта. Часть финансирования поступила от CNES (французский Национальный центр космических исследований) и инвестбанка BPI Financements на сумму два миллиона евро.

Ожидается, что Gama проведет первые испытания своего солнечного паруса в космосе в октябре 2022 года. Ракета-носитель Falcon 9 должна вывести спутник на низкую орбиту в ходе миссии Gama Alpha, как указано на сайте компании. В космосе будет развернут чрезвычайно тонкий парус, прикрепленный к зонду, что позволит протестировать возможности новой технологии.

Парус, весящий 11 кг, изначально сложенный в отсек размером с обувную коробку, будет постепенно расправляться благодаря набираемой спутником центробежной силе. Характеристики данной силовой установки звучат необычно: площадь паруса составит 73,3 квадратных метра при сверхмалой толщине 2,5 микрона (что в 50-100 раз тоньше человеческого волоса).

Луи Гуйон де Матиньон, один из трех основателей стартапа, объяснил прессе, что для оптимизации движения за счет фотонов, излучаемых Солнцем, парус изготовлен из алюминированного полиамида. Полиамидная основа – это материал, относящийся к семейству полимеров, в котором много волокон, пластмасс и даже каучуков. Полиамид, используемый Gama, покрыт тонким слоем алюминия.

Использование парусов, прикрепленных к спутникам, для продвижения по огромным межзвездным просторам – тема, часто поднимаемая в произведениях научной фантастики, таких как «Звездный путь» или романы английского писателя Артура Кларка. На первый взгляд эта идея кажется причудливой, но впервые работу над солнечным парусом начало американское космическое агентство НАСА еще в 1970 году и разработало прототип площадью 500 квадратных метров. С тех пор появлялось несколько подобных проектов, но они не стали реальной альтернативой обычным двигателям, использующим топливо для перемещения в космосе.

Однако в исследовании, опубликованном 11 января 2022 года на Американского химического общества (ACS), поясняется, что при использовании правильных материалов небольшой зонд, приводимый в движение солнечным парусом, теоретически может развить скорость в 15-20% от скорости света. Таким образом, с фотонным движителем становятся возможными и межзвездные путешествия. Исследование ACS показало, что при 20% скорости света путешествия продолжительностью около 20 лет будет достаточно, чтобы добраться до ближайшей к Солнцу звезды – Проксимы Центавра.

В настоящее время Gama Space хочет сделать доступным исследование самых отдаленных уголков Солнечной системы. Компания планирует свою первую миссию к Венере в 2024 году. Если проект окажется успешным и в дальнейшем, парусные спутники Gama смогут исследовать облако Оорта на краю Солнечной системы с 2035 года.