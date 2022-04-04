читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Южнокорейский IT-гигант Samsung пошёл на уступки пользователям, которые раскритиковали модель Galaxy S22. На неё компания снизила цены почти в два раза. Правда, пока только на домашнем рынке.

Владельцы новой модели смартфона обратили внимание, что производительность на нём снижается из-за сервиса Game Optimizing Service – он помогает уменьшать потребление электричества при высоких нагрузках, из-за чего аппарат греется не так сильно.

Специалисты провели ряд тестов и выяснили, то действительно производительность Galaxy S22 падала во многих приложениях. Однако в программах, которые измеряют производительность телефонов, никаких изменений не отображалось и устройство якобы работало на полную мощность.

После того, как информация об этом стала распространятся, спрос на флагманскую модель телефона обрушился, а в отношении Samsung разгорелся скандал. Это по-видимому, и стало причиной снижения цен на смартфоны указанной модели, говорят эксперты отрасли.

Специалисты прогнозируют, что внутренним рынком ценовая политика не ограничится, и цены на Galaxy S22 снизятся повсеместно.

Вам может понравиться

В Windows 11 улучшат интеграцию между смартфоном и ПК

В новой операционной системе от Microsoft связь между персональным компьютером и мобильным телефоном на Android улучшится. Программа Phone Link в Windows 11 претерпела значительные изменения и доработку. Об этом сообщает

В Forbes объяснили роль «интернета медицинских вещей» для прогресса здравоохранения

Практические инновации и тенденции 2022 года в сфере «интернета медицинских вещей» подробно рассмотрел обозреватель Forbes Евгений Алтынпара, генеральный директор компании Cleveroad, специалист в области разработки программного обеспечения и технологического предпринимательства.

“Известия”: в России рухнули продажи смартфонов

Россияне стали реже покупать электронику. Сильнее всего это заметно по продажам смартфонов. За последнее время он упали сразу в два раза. Газета “Известия” со ссылкой на участников рынка пишет, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 апреля – переменная облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 4 апреля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 апреля – ясно, до 6 °C | Королев: погода, 4 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Подольск: погода, 4 апреля – пасмурно, до -0 °C | Армавир: погода, 4 апреля – небольшая облачность, до 13 °C |