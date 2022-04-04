Южнокорейский IT-гигант Samsung пошёл на уступки пользователям, которые раскритиковали модель Galaxy S22. На неё компания снизила цены почти в два раза. Правда, пока только на домашнем рынке.

Владельцы новой модели смартфона обратили внимание, что производительность на нём снижается из-за сервиса Game Optimizing Service – он помогает уменьшать потребление электричества при высоких нагрузках, из-за чего аппарат греется не так сильно.

Специалисты провели ряд тестов и выяснили, то действительно производительность Galaxy S22 падала во многих приложениях. Однако в программах, которые измеряют производительность телефонов, никаких изменений не отображалось и устройство якобы работало на полную мощность.

После того, как информация об этом стала распространятся, спрос на флагманскую модель телефона обрушился, а в отношении Samsung разгорелся скандал. Это по-видимому, и стало причиной снижения цен на смартфоны указанной модели, говорят эксперты отрасли.

Специалисты прогнозируют, что внутренним рынком ценовая политика не ограничится, и цены на Galaxy S22 снизятся повсеместно.