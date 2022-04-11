Члены освобожденного российского экипажа судна, который ранее был задержан украинскими ВС в мариупольском порту, рассказали, как действовали националисты батальона Азов (запрещенная в России организация).

Моряки приехали в порт 21 февраля. Один из них рассказал, что на судне появились боевики из нацбатальона Азов. Они изъяли все документы, а также электронику и технику. Весь экипаж уложили на пол лицом вниз. Один из членов экипажа отмечает, что их не тронули, только попугали и уехали.

Со слов другого моряка, после того, как началась специальная операция, они не имели возможности выйти в море. Фарватер был перекрыт и заминирован. Судно стояло на месте два месяца, а экипаж не знал, что его ожидает.

Военные российской армии 9 апреля освободили моряков гражданского судна «Азов Конкорд», который удерживали украинские ВСУ в мариупольском порту. 14 членов экипажа перевезли в безопасное место.