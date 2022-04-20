Теннисисты из России в этом году не будут участвовать в Уимблдоне. Об этом пишет издание Sportico. По данным, предоставленным источником, российских спортсменов отстранили от турнира 2022 года.

Так, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета запретил спортсменам из России принимать участие в соревнованиях.

До этого Скотт Ллойд, глава клуба, уже говорил о вероятности участия белорусских и российских теннисистов в Уимблдоне 2022 года. Тогда он сказал, что ведутся переговоры между властями страны и руководящими органами по теннису, однако на тот момент окончательное решение еще не было принято.

Ллойд отметил, что клуб следит за общественным настроением и старается следовать ему.

Ранее, 5 апреля, сообщили, что организаторы Уимблдона запретили участвовать в турнире Даниле Медведеву, который является второй ракеткой мира, а также и другим теннисистам из России. Также было указано, то AELTC имеет право принимать собственные решения без учета мнения Министерства спорта страны.