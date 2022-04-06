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Министерство обороны России проинформировало, что российские военнослужащие ликвидировали на Украине несколько баз, где хранилось топливо. Для этих целей были использованы высокоточные ракеты наземного и воздушного базирования.

В сообщении говорится, что ликвидированные украинские базы с топливом в количестве пяти штук находились в таких населенных пунктах, как Новомосковск в Днепропетровской области, Николаев, Просяная (тоже в Днепропетровской области), Казатин в Винницкой области и Радехов в Волынской области.

В российском оборонном ведомстве проинформировали, что уничтоженные базы поставляли топливо для военной техники украинских ВС в Николаеве, Харькове, а также на территории Донбасса.

Дополнительно в министерстве обороны выложили видеокадры, на которых видно, как проходил запуск двух сверхзвуковых ракет Оникс. Представители минобороны сообщили, что данный удар был направлен на наземные цели на украинской территории.

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