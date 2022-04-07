Российские военнослужащие провели эвакуацию более 100 мирных жителей из мариупольской городской больницы. Ранее людей не выпускали боевики националистической группировки «Азов» (организация запрещена в России). Информацию сообщили в российском министерстве обороны.

Представители оборонного ведомства рассказали, что эвакуацию проводили военные морской пехоты ВМФ России, им помогали резервисты Донецка. Мирных людей вывозили из зоны боевого соприкосновения с батальоном «Азов» на бронетранспортерах БТР-80 и боевых машинах пехоты БМП-2.

Всего же в течение дня российские военные совершили больше десяти выездов к зданию лечебного учреждения. Всего эвакуировано около 100 пациентов больницы, среди них было 16 детей.

Также в российском минобороны заявили, что люди, которых эвакуировали из подвалов горбольницы, рассказали о том, как бесчеловечно относятся украинские силовики к мирному населению.