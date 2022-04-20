19 апреля Тихоокеанский флот ВМФ России начал морские учения, имитирующие защиту нефтяных танкеров от возможных попыток стран Запада захватить их военной силой в открытом море. Это происходит на фоне растущих призывов Запада к действиям по задержанию российских гражданских судов, пишет американское военное издание Military Watch. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На Западе набирают популярность призывы к действиям по задержанию российских гражданских судов, «подобно тому, как ранее это было сделано с российским кораблем в проливе Ла-Манш», всего через несколько часов после начала спецоперации России на Украине. В Military Watch отметили, что эти западные угрозы следует за замораживанием российских государственных и корпоративных активов и попытками арестовать активы российских граждан, «которые, как ожидается, в конечном итоге будут присвоены странами Запада и не будут возвращены».

Военно-морские силы стран НАТО, и особенно ВМС США, все чаще используют свои возможности применения силы для захвата гражданских транспортных судов и грузов тех государств, которым Запад произвольно, в одностороннем порядке назначает свои «санкции» в качестве средства оказания давления на их экономику.

«Хотя такие действия остаются в высшей степени незаконным и обычно оцениваются как пиратство», – подчеркивает Military Watch.

По мнению авторов издания, ярким примером этого стали нападения ВМС США на иранские нефтяные танкеры во время правления администрации Дональда Трампа. При этом с захваченных танкеров впоследствии забиралась нефть, которая была продана американской стороной без выплаты компенсации Ирану. Другим примером стал захват ВМС США северокорейского грузового корабля Wise Honest, который впоследствии был продан, а вырученные средства также были присвоены Соединенными Штатами.

Примеры таких действий Запада чаще всего касались северокорейского и иранского судоходства, и постоянно осуществлялись без законного обоснования, признанного ООН и соответствующего нормам международного права. А в 2020 году Военно-морской институт США даже предложил нанять наемников-каперов, чтобы аналогичным образом атаковать китайские гражданские суда в случае дальнейшего ухудшения отношений с КНР.

«Таким образом, угроза для России нападения Запада на ее гражданские суда в международных водах остается реальной и значительной. По всей видимости, российские учения ВМФ в Восточной Азии потенциально были организованы на основе разведданных, указывающих на возможность подобных сценариев», – делает вывод Military Watch.

По данным Wall Street Journal, российские нефтяные танкеры «плавают без включенных транспондеров, в режиме радиомолчания», чтобы избежать возможных действий Запада против них. При этом военно-морской флот России оценивается как «в основном оборонительный, с относительно небольшим количеством надводных кораблей высокой автономности, не имеющих глобального присутствия, необходимого для охраны гражданских судов вдали от своих берегов».

И хотя по международному праву морские и океанские воды считаются «свободно доступными» для кораблей любой страны, прецеденты против Ирана и Северной Кореи, указывают на то, что только военное присутствие может гарантировать безопасность гражданских судов от посягательств враждебных государств.

Российские учения в Восточной Азии возглавлял большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» (эсминец класса «Удалой», по принятому обозначению в НАТО), спущенный на воду в 1988 году и имеющий водоизмещение 7500 тонн.

«Ожидается, что эсминцы Тихоокеанского флота будут активнее, чем другие флоты России, получать на вооружение новые гиперзвуковые ракеты «Циркон» и будут нести ответственность за защиту менее замкнутого и во многих отношениях более важного с коммерческой точки зрения района», – считают аналитики Military Watch.

Они также отмечают: в связи с тем, что в январе Россия передислоцировала ключевые средства ВВС из своих восточных регионов для укрепления своих западных границ с НАТО, демонстрация независимого потенциала противовоздушной обороны для ВМФ России считается особенно важной. Сообщается, что российские учения были направлены на демонстрацию надежной ПВО и противокорабельных возможностей и последовали за предыдущими учениями, проведенными Россией на своих островах недалеко от Японии.

В целом эти учения нацелены на сигнал как для Токио, так и для Вашингтона, чтобы «показать Соединенным Штатам и их союзникам, что торговля российской сырой нефтью неприкосновенна» и подчеркнуть, что «захват США иранских танкеров в прошлом не может быть повторен в отношении России». Тем более, что цены на нефть очень значительно выросли с начала российской военной операции на Украине, а затем еще больше выросли из-за проблем с поставками Западу из Ливии, и «борьба с экспортом российской нефти, хотя и незаконная, остается ключевым потенциальным средством для западных держав удвоить свои усилия по подрыву российской экономики», – заключает Military Watch.