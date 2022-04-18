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Более тысячи российских вагонов, которые направлялись в Калининград, остановлены на территории Литвы. Об этом пишет издание «Коммерсант».

Задержаны цистерны, которые везли нефтяной груз. Литовские власти инициировали проверку, которая обычно занимает до двух недель. Будут проверяться сведения о платежах за транспортировку по территории Литвы, соответствует ли перевозимый товар номенклатуре, можно ли его перевозить из-за введенных санкций против России. По этой причине транзит задерживается.

Сообщается, что пока российские вагоны находятся в Литве, они подвергаются порче. Посторонние лица наносят на них граффити. Но власти Литвы не фиксируют факт повреждения российского имущества.

Также стало известно, что компания Railgo, которая является одним из крупнейших грузоперевозчиков, отказалась допускать к погрузке на территории Литвы вагоны, в отношении владельцев которых введены санкции.

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