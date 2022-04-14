Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил России оснастят цифровым каталогом. Это позволит им научиться распознавать в автоматическом режиме технику, принадлежащую странам НАТО. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Собеседник агентства рассказал, что российские беспилотники, которые применяются с целью разведки и нанесения ударов, получат специальный цифровой каталог. В нем содержатся электронные образцы военной техники, которую используют страны Североатлантического альянса.

В результате наши БПЛА смогут прямо на поле боя проводить идентификацию техники противника, создавать карту позиций и передавать ее в пункт командования.

Уточняется, что в каталоге будут находиться оптические образы вооружения НАТО не только в зоне видимости, но и в инфракрасном диапазоне.

ВС России в последнее время активно используют беспилотники различных классов. Это и БПЛА малого типа, и тяжелые устройства.