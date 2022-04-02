Народная милиция ДНР и войска РФ завершают зачистку Мариуполя от националистических вооруженных формирований. Они оттесняют противника к Азовскому морю, задействуют для уничтожения боевиков не только стрелковое оружие, но и артиллерийские установки, сообщает РИА Новости.

Дом культуры, который находится в центре Мариуполя, полностью перешел под контроль ВС РФ. Отсюда бойцы российской армии отправляются в бой. Кроме того, раненых также приносят в помещения разрушенного ДК, во дворе которое все еще располагается бронетехника ВСУ.

Боевики «Азова» (запрещен в России) продолжают ожесточенное сопротивление. Они захватывают здания, скрываются в них, ведут огонь до последнего. Однако военнослужащие РФ и Донецкой народной республики уверены, что националисты «все полягут» в сражениях за Мариуполь.