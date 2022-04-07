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Пермские исследователи смогли создать человекоподобного робота «Робо-С». Его уникальность заключается в том, что у робота подвижные руки, с помощью которых ему удается перемещать предметы весом более одного килограмма.

Робот способен выполнять множество функций. Например, он способен запустить кофемашину, подавать напитки, показывать различные жесты руками. Машина еще будет модернизирована. Ученые говорят о том, что в будущем этого робота можно будет использовать в качестве бармена.

Кроме того, исследователи говорят о том, что «Робо-С» можно применять в производственной сфере. Он справится со станком, может стать оператором. Также робот способен заняться производством продукции, например, выпечки хлеба. Но для выполнения этих работ потребуются новые настройки.

Уже в ближайшем будущем исследователи хотят создать функциональные ноги для «Робо-С».

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