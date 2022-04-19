Продавцы, занимающиеся продажей техники Apple в нью-йоркском магазине Grand Central, начали вступать в профсоюзы. Они выдвигают требования, которые могли бы улучшить их условиях труда. Сотрудники розничной торговли также хотят, чтобы им увеличили длительность отпуска и установили минимальную оплату труда, равную 30 долларам в час.

На специализированном портале опубликовано видео, где рассказывают об объединении работников торговли и конкретных улучшениях, которых продавцы техники Apple хотят добиться благодаря профсоюзу.

Работники заявляют, что хотят получать минимум 30 американских долларов в час. В целом же, заработная плата должна рассчитываться, исходя из должности и общего срока работы, а также эффективности.

Другие требования – возмещение затрат на обучение, а также лучшие варианты выхода на пенсию.