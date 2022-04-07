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Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, заявил, что восхищается российскими военнослужащими. С его слов, защитники Донбасса отличаются человечностью.

Он добавил, что многие из них потеряли в ходе военных действий своих сослуживцев. При этом, когда в плен попадают солдаты ВС Украины, российские военные гуманны по отношению к ним.

Пушилин рассказывает, что у наших бойцов столько человечности по отношению к тем преступникам, которые оказываются в плену. При этом на видео, где видно, что украинские силовики делают с русскими солдатами, смотреть невозможно. Но глава ДНР считает, что важно не опускаться до их уровня. Если начать делать то же самое, то точно станешь хуже их.

Со слов Дениса Пушилина, командиры часто просят сделать что-то, что может изменить ситуацию с нашими пленными. Но власти Киева, как правило, не идут навстречу и срывают переговоры.

Также очень нужны гуманитарные коридоры. Но когда их организовывают, военные ВСУ быстро укрепляют свои позиции.

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