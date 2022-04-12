На фоне частичной отмены коронавирусных ограничений в регионах России предприятия, которые производили медицинские маски, существенно сократили их производство. Как пишет газета “Известия”, объёмы выпускаемой продукции упали у отдельных производителей на 90%.

Кроме отмены масочного режима в ряде субъектов РФ, специалисты отмечают, что спрос снизился ещё и из-за того, что у потребителей сформировались большие запасы средств индивидуальной защиты органов дыхания. Поэтому выпускать их стало нерентабельно. Многие предприятия по всей стране уже переориентировались на выпуск обычной для себя продукции: средств личной гигиены, швейных изделий и так далее.

Между тем медики пока не говорят о полной победе над коронавирусной инфекцией. Заболеваемость по-прежнему остаётся высокой. Новую волну заражений специалисты ожидают уже в скором времени – шестая волна коронавируса может накрыть Россию в середение-конце мая этого года.