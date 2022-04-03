Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в социальной сети Twitter (заблокирована в России) показал всю суть политики Соединенных Штатов. Он разместил карикатуру на Вашингтон, требующий от всех стран определиться в своей позиции по отношению к России.

Китайский дипломат нарисовал руку с пистолетом, которая раскрашена в цвета американского флага и приставлена к виску очередной потенциальной жертвы. По словам чиновника, именно так США приобретают союзников и партнеров. Все, кто выступает против позиции Вашингтона, подвергаются санкционным мерам.

«Американская сторона пытается оказывать давление — это не поможет решить проблему», – заявил Лицзянь.

Ранее он также говорил, что у Пекина имеется собственное объективное и независимое мнение по ситуации на Украине. И любые попытки Соединенных Штатов навязать Китаю свою позицию не возымеют успеха. Особенно в том случае, если Вашингтон будет угрожать и давить на КНР.