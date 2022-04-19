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Ученые из российского Университета ИТМО совместно с исследователями из Университета Центральной Флориды создали новый метод диагностирования вирусов и бактерий, который сможет заменить ПЦР-тесты. Результаты разработки подробно описаны в журнале Chemical Communications.

Сложность современных ПЦР-тестов заключается в том, что они могут проводиться исключительно в лабораториях. Для анализа необходимо дорогое оборудование, соблюдение определенного температурного режима.

Научный сотрудник ИТМО Дарья Горбенко рассказала подробности разработки: «Мы разработали ДНК-машины, которые способны без специальных приборов и нагревания выявлять нужные участки, аналиты РНК, принадлежащие определенным патогенам. ДНК-машины „подбираются к мишени“, обхватывают ее и заставляют нуклеиновую кислоту развернуться».

Под ДНК-машинами понимаются искусственно созданные биологические молекулы. Они формируются из фрагментов ДНК. Разработка уже показала свою эффективность в тестах на некоторые виды бактерий и вирусов. На ее основе ученые планируют создать компактные аппараты для тестирования, которые можно будет использовать вне лабораторий.

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