Открытый в марте новый подвесной мост «Чанаккале 1915 года» проходит через пролив Дарданеллы, соединив азиатскую и европейскую части Турции. Известный эксперт на портале Popular Science (PopSci) отметил особенности его конструкции. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В погожий день автомобилисты и пассажиры, проезжающие между городом Лапсеки на азиатской стороне Турции и городом Сютлюдже на ее европейской стороне, могут рассчитывать на поездку на пароме через пролив Дарданеллы, которая занимает не менее полутора часов. Порой, когда паромы особенно переполнены, эта поездка может занять до пяти часов.

Теперь, благодаря открытию нового подвесного моста через пролив, пересечение этого географического водораздела занимает всего шесть минут. Мост Чанаккале 1915 года получил свое название в память о битве в районе Дарданелл, состоявшейся в указанном году в ходе Первой мировой войны.

Мост Чанаккале 1915 года имеет важное и символическое, и инженерное значение. Это сооружение в настоящее время является мировым рекордсменом по длине подвесного моста в мире. Следует помнить о такой тонкости: длина моста подобного типа считается прежде всего по расстоянию наибольшего пролета его подвески. Этот показатель у турецкого моста составляет 2023 м. В метрах эта длина также знаменует 2023 год – как дата 100-летия современной Турции, образованной после распада Османской империи.

Общая длина моста Чанаккале 1915 года насчитывает 6563 м. До его постройки подвесным мостом-рекордсменом в мире (как по самому длинному пролету, так и по общей длине) был мост Акаси Кайкё в Японии, соединяющий острова Хонсю и Авадзи и имеющий показатели 1991 м и 3911 м соответственно.

Брайан Бреннер, профессор Университета Тафтса, занимающийся проектированием конструкций мостов, отмечает: «Висячие мосты – это тип конструкции, обеспечивающий самые длинные пролеты. Их часто строят над водоемами с активным морским движением, и преимущество висячего моста заключается в том, что требуется меньше конструкционных опор, которые врывают в твердую (как правило, скальную) породу глубоко на дне водного пути».

Как и другие габариты моста Чанаккале 1915 года, высота его опор также несет в себе символическое значение. Эта высота – 318 метров – обозначает дату 18 марта, которая является днем памяти о сражении Первой мировой войны (и в нынешнем году стала датой официальной церемонии открытия моста).

Однако высота опоры тоже имеет большое инженерное значение, поясняет Бреннер. «По мере удлинения пролета увеличивается сила, с которой следует удерживать подвеску. Поэтому и опоры должны быть выше», – сказал он.

Большая высота и длина моста Чанаккале 1915 года связаны также и с большими затратами. Расходы на строительство, начатое в 2017 году, составили 2,5 миллиарда евро. Возведение моста было осуществлено как турецкими, так и южнокорейскими компаниями.

Строительство моста было недешевым, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что ожидает большой отдачи от инвестиций, с учетом снижения расхода топлива за счет более эффективного пересечения пролива она оценивается в сумму до 415 миллионов евро экономии в год. При этом стоимость проезда по мосту составляет 200 турецких лир (около 12,5 евро).

Мост Чанаккале 1915 года в настоящее время держит мировой рекорд по длине, но Бреннер отмечает: он может не так уж долго почивать на лаврах. Мост через Мессинский пролив, предложенный в 2009 году для соединения материковой Италии с островом Сицилия, почти вдвое превзойдет турецкий мост. Тем не менее, проект итальянского моста столкнулся со многими препятствиями на своем пути, и в настоящее время нет прогнозируемой даты его завершения.

Бреннер предупреждает: независимо от того, кто будет носить корону следующим, будущим подвесным мостам на большие расстояния может потребоваться новая конструкция, чтобы ограничить их восприимчивость к таким факторам риска, как ветер.

«Возможно, инженеры начинают приближаться к пределу длины пролета для традиционных подвесных мостов, таких как Чанаккале 1915 года», – говорит он, но отмечает, что многие инженеры рассматривают модифицированные формы и структурные материалы. Одной из альтернатив, которые обсуждаются, является «гибридная» конструкция по типу вантовых мостов. Прочнее, чем просто подвеска на тросах, подобное решение может стать ответом на строительство еще более длинных мостов в будущем.