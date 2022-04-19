Публицист из Польши, Рональд Ласецки, рассказал, как граждане его страны на самом деле принимают беженцев, которые едут с Украины.

Со слов варшавского публициста, поляки не считают большое количество беженцев с Украины в стране какой-то проблемой. У местных жителей приезжие украинцы не вызывают ксенофобскую реакцию, так как внешность украинцев и их манера поведения очень схожи с поляками. Поэтому никаких конфликтных ситуаций между поляками и приезжими людьми с Украины не возникает.

Ласецки уточняет, что украинская иммиграция в Польше вообще не воспринимается какой-либо сложностью.

Публицист считает, что в тех условиях, когда на территории Украины идут жестокие боевые действия, принятие беженцев правительством Польши является правильным решением.

В настоящее время беженцы из Украины составляют практически 10% всего польского населения.