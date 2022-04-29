Смольный намерен выделить миллиарды рублей на поддержание позитивного настроения у жителей Петербурга. Политолог Дмитрий Витушкин усмотрел в этом коррупционную составляющую.

Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил изменения в постановление, согласно которому до 2027 года на эти нужды будет потрачено около 44 миллиардов рублей. Причем 9 миллиардов рублей будут выделены уже в 2022 году.

«Поэтому я думаю, что здесь стоит искать коррупционную составляющую. Если бы люди над руководством Петербурга как-то озаботились ее найти, полагаю, они бы ее нашли. Потому что деньги совершенно дикие. И можно было бы их пустить на какие-то более эффективные вещи. И даже не в плане настроения масс, а плане просто руководства городом. У нас масса других проблем», — пояснил Витушкин.

Политолог отметил, что сама поставленная задача могла бы быть полезной. Однако усомнился в способности петербургских чиновников эффективно реализовать эту задумку.