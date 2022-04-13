Стивен Кук, политолог из Соединенных Штатов Америки, сделал анализ международной обстановки на сегодняшний день и сделал вывод, что грядет крушение американского миропорядка. На это указывает то, что серьезно ухудшаются взаимоотношения Америки и стран Ближнего Востока. Об этом пишет РИА Новости.

Влияние на такие изменения на международной арене оказала и спецоперация, которую сейчас проводит Россия на территории Украины. Аналитик опубликовал свой материал в издании Foreign Policy.

Колумнист называет как пример крушения господства Америки в мире то, что на днях власти ОАЭ и Саудовской Аравии отказались отвечать на звонки по телефону американского президента Джо Байдена. Это указывает на их недоверие к США по вопросу обеспечения их безопасности. Кроме этого, Саудовская Аравия и ОАЭ отказались поддерживать антироссийские санкции.