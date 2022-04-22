читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В сеть выложили видеокадры, на которых показано как спецназ российских Вооруженных сил уничтожил украинский патруль.

Видеосъемка велась ночью, материал опубликовал Телеграм канал под названием БРАТ Zа БРАТА.

В подписи под видеокадрами указано, что это ночная засада спецназа России на патруль Вооруженных сил Украины.

На видео можно увидеть, как российские спецназовцы организовали засаду в ночное время суток рядом с расположением подразделений украинских Вооруженных сил.

Вскоре после этого прямо на спецназовцев вышли два украинских бойца, которые занимались патрулированием территории. Одного из них убили точным выстрелом, по второму ударили, скорее всего, из подствольного гранатомета.

После ликвидации противника российские спецназовцы покинули свою позицию.

Вам может понравиться

Джонсон не будет убеждать премьера Индии изменить позицию по Украине

Борис Джонсон, английский премьер-министр, не будет настаивать на том, чтобы премьер-министр Индии изменил свое отношение к украинскому конфликту. Об этом пишет издание Times of India, ссылаясь на представителя Британии. Британский

Российских теннисистов не допустят к участию в Уимблдоне в 2022 году

Теннисисты из России в этом году не будут участвовать в Уимблдоне. Об этом пишет издание Sportico. По данным, предоставленным источником, российских спортсменов отстранили от турнира 2022 года. Так, Всеанглийский клуб

Индию призвают отказаться от дружбы с Россией

Джереми Уорнер, обозреватель издания The Telegraph, рассказал, что властям Индии важно сейчас пересмотреть свою политику. По его мнению Индии следует разорвать все отношения с Москвой и примкнуть к странам Евросоюза.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 апреля – ясно, до 13 °C | город Мытищи: погода, 22 апреля – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Подольск: погода, 22 апреля – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 22 апреля – пасмурно, до 12 °C |