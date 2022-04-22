В сеть выложили видеокадры, на которых показано как спецназ российских Вооруженных сил уничтожил украинский патруль.

Видеосъемка велась ночью, материал опубликовал Телеграм канал под названием БРАТ Zа БРАТА.

В подписи под видеокадрами указано, что это ночная засада спецназа России на патруль Вооруженных сил Украины.

На видео можно увидеть, как российские спецназовцы организовали засаду в ночное время суток рядом с расположением подразделений украинских Вооруженных сил.

Вскоре после этого прямо на спецназовцев вышли два украинских бойца, которые занимались патрулированием территории. Одного из них убили точным выстрелом, по второму ударили, скорее всего, из подствольного гранатомета.

После ликвидации противника российские спецназовцы покинули свою позицию.