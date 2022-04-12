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Оплата картами “Мир” теперь невозможна в магазине приложений AppGallery, который принадлежит китайской компании Huawei. Возможность расплачиваться за покупки картами российской платёжной системы ввели в январе этого года, но сейчас соответствующая функция недоступна.

По сообщению ТАСС, в технической поддержке компании указали, что над решением проблемы сейчас работают, однако не уточнили, с чем связано отключение. А оплачивать покупку приложений в Huawei рекомендовали с помощью номера мобильного телефона.

Когда вновь появится возможность использовать карты “Мир”, также не уточняется.

Ранее из AppGallery исчезли приложения некоторых российских банков. Под ограничения попали приложения “ВТБ Онлайн”, “Промсвязьбанк” и “Открытие”. Приложения некоторых кредитных организации России пропали также из App Store и Play Market. Это связано с международными санкциями, которые вели против российского банковского сектора.

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