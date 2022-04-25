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В случае победы Макрона на президентских выборах во Франции, будут серьезно усилены радикальные движения в сторону России. Об этом рассказал Константин Косачев, вице-спикер Совфеда.

По мнению вице-спикера, Макрон после победы направит все силы на решение внешнеполитических вопросов, которые связаны с безопасностью стран Европы в плане энергетики и экологии.

При этом Косачев считает, что глава Франции не знает точно, как вывести национальную экономику страны из кризиса. Нет у него и решения проблемы мигрантов.

Сенатор рассказал, что можно ожидать повышения уровня радикализма Франции в российском направлении. При этом основная цель – не разрешение украинского кризиса, а скорее демонстрация любыми силами собственного флага.

Ранее поступила информация, что в президентских выборах, прошедших во Франции, все же выиграл Макрон, он набрал 58,6% голосов. Его конкурент, Марин Ле Пен, набрала 41,4%.

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