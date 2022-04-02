Старт транспортной реформы в Петербурге с 1 апреля обнажил проблемы в области обратной связи между властями города и жителями. Усугубляет ситуацию ограничение работы административного портала «Наш Санкт-Петербург».

На портале нет возможности оставить жалобу на работу общественного транспорта. Сайт не позволяет указать на срывы в графике движения транспорта и некачественную работу кондукторов и водителей. Однако можно направить обращение по поводу «технического и санитарного состояния транспортных средств».

Примечательно, что содержание портала ежегодно исчисляется десятками миллионов рублей. Но даже такая сумма не может повлиять на крайне низкие показатели сайта на популярных форумах.

Альтернативой административному порталу стала официальная группа и личный аккаунт губернатора Александра Беглова в соцсети «ВКонтакте». Однако это вряд ли продвинет администрацию Смольного в решении городских проблем – петербуржцы часто встречаются с отписками и удалением жалоб.