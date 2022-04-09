В Новосибирске состоится форум по теме школьного питания. В Петербурге такие мероприятия – редкость, несмотря на имеющиеся многочисленные проблемы.

Общественная палата (ОП) РФ проведёт форум «Сообщество» в Новосибирске с 14 по 15 апреля. Заместитель председатель Комиссии ОП РФ Светлана Казаченок поделилась программой форума.

«Что мы наблюдаем? Резкое удорожание продуктов питания, изменение ассортимента. Как должны действовать органы власти, Роспотребнадзор, образовательные учреждения, родители, наши школьники? Вот эти вопросы и будут обсуждаться на нашем круглом столе», — сказала она.

Также будут обсуждаться и проекты школьных меню, которые должны обеспечить ученикам здоровое и сбалансированное питание. Такие форумы пройдут в Петрозаводске, Казани, Липецке и Москве.

В Петербурге такое мероприятие организовывать не будут. Однако родители петербургских школьников часто жалуются на некачественную организацию питания в образовательных учреждениях.

Местные комбинаты питания без согласования со школьной администрацией и родительским комитетом изменяют школьное меню, используют дешёвые продукты. Сообщалось, что такие проблемы есть в школах Петродворцового и Приморского районов. Это приводит не только к сокращению полезных элементов в блюдах, но и к уменьшению их калорийности. Например, комбинаты «Серна» и «Артис-Детское питание» занижали энергетическую ценность на 30%.

Форумы по теме социального питания наиболее актуальны в Петербурге. Обсуждение проблем сферы на городском уровне может способствовать их решению.

Ранее бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков пытался улучшить качество организации социального питания в городе. Однако его работе не давали развиваться как городские чиновники, так и представили комбинатов питания. В ответ на это экс-глава обвинил Смольный в безынициативности. Впоследствии Барабанщикова уволили и поместили в СИЗО. Там он пробыл около полугода.

Представители СМИ считают, что именно критика Барабанщиковым администрации губернатора Александра Беглова стала причиной его преследования. Общественность сообщает, что сейчас суд изменил ему меру пресечения и выпустил из изолятора. Сообщается, что нынешний руководитель УСП Алёна Мироненко не проявляет заинтересованности в решении проблем сферы соцпитания.