Пентагон объявил о поставке для Украины «не менее 121 единиц» тактических дронов-смертников Phoenix Ghost в составе новой партии вооружений, отправляемых в качестве «военной помощи» украинской армии. Об этом сообщают военные издания США, перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Журнал Air Force Magazine (AFM) отмечает, что ударный тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Phoenix Ghost («Призрак Феникса») разрабатывался по заказу ВВС США специально для Украины, причем работы стартовали задолго до начала российской специальной военной операции в этой стране. По оценке Пентагона, дрон «очень хорошо соответствует потребностям украинских вооруженных сил, особенно на востоке Украины».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби сказал, что у него нет точной даты начала разработки Phoenix Ghost. Но учитывая, что беспилотники заявлены как готовые к отправке на Украину из запасов уже имеющегося в американских арсеналах вооружения, «как минимум 120 штук не было бы в складских хранилищах, если бы их не начали закупать 24 февраля», – отметил Кирби, имея в виду дату начала спецоперации России.

Точные характеристики и возможности, которые Phoenix Ghost предложит армии Украины, держатся в секрете. Кирби отказался от комментариев по этому поводу, лишь сказав, что Phoenix Ghost «похож, но не в точности» на ударный беспилотник Switchblade производства компании AeroVironment, который США ранее уже выделили для вооружения Украины в количестве 400 штук.

Портал The Drive напомнил, что первая партия из 100 беспилотников Switchblade «в основном была доставлена ​​в Украину на прошлой неделе, и тогда же было объявлено о дальнейшей отправке еще 300 единиц».

Switchblade – это барражирующий боеприпас, запускаемый из трубы наподобие минометной. Дрон несет на себе как камеру, так и боеголовку, и его можно использовать для наблюдения и/или для атаки по намеченной цели. В частности, он может нацеливаться на фиксированную позицию без ручного пилотирования оператором.

БПЛА Switchblade существуют в двух версиях, различающихся по размерам и типам целей, против которых они используются. Это стандартная модель с индексом «300» и гораздо более мощная модель Switchblade-600, предназначенная против броневой защиты.

«Последняя из версий довольно дефицитна, так как сравнительно недавно начала поступать на вооружение и в арсеналы ВВС США. Во многих случаях эти смертоносные дроны можно использовать повторно, если они применялись только для миссий по разведке и наблюдению, не используясь в качестве кинетического ударного оружия по противнику», – отмечает The Drive, указывая затем на то, что Кирби четко обозначил Phoenix Ghost как «одноразовые» платформы.

Американское военное издание Breaking Defense сообщило, что роль малоизвестной до этого компании AEVEX Aerospace, названной Пентагоном в качестве производителя Phoenix Ghost, в его разработке и выпуске пока что неясна. Ранее эта фирма стала одной из более чем 50, получивших от ВМС США контракт с неопределенными обязательствами по «удовлетворению новых и возникающих требований» в сфере комплексных решений по оборудованию корабельных и воздушных интегрированных боевых систем.

Поставка новых беспилотников – лишь часть последнего пакета передачи Украине от США вооружений на сумму 800 миллионов долларов, объявленного президентом Джо Байденом. В перечень также включены:

72 155-мм гаубицы и 144 000 артиллерийских снарядов;

72 тактические автомашины для буксировки 155-мм гаубиц;

полевое оборудование и запасные части.

Администрация Байдена оказала военную помощь Украине на общую сумму уже около 3,4 миллиарда долларов с момента, когда началась российская военная спецоперация. Последняя партия гаубиц в сочетании с более ранним пакетом (от 13 апреля) «предоставляет достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов», – говорится в заявлении Пентагона.