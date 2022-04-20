читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На некоторые причины возникновения онкологических заболеваний можно повлиять самостоятельно и существенно снизить риск образования злокачественных опухолей. Об этом в соответствующей статье написал доктор медицинских наук Гетин Уильямс.

В частности, Уильямс связал возникновение рака простаты у мужчин с избыточным весом. Специалист уточнил, что у людей, которые страдают ожирением, повышается уровень гормонов. А уже они способствуют развитию раковых клеток в мочеполовой системе.

В этой связи эксперт даёт простой совет. Чтобы снизить риск возникновения опухолей, нужно не забывать про физическую активность и ограничивать себя в излишнем приёме пищи.

Впрочем, со слов Уильямса, появление того же рака предстательной железы зависит и от других факторов, контролировать которые невозможно. Например, согласно наблюдениям, онкологическому заболеванию подвержены мужчины, у которых братья или отцы уже сталкивались с такой болезнью. В основном, её симптомы проявляются после 65 лет.

Вам может понравиться

В Шанхае зарегистрирован первый случай летального исхода от COVID-19 после введения карантина

Новая вспышка коронавирусной инфекции в Китае длится уже несколько недель. Власти Шанхая заявили о появлении первых летальных исходов с момента введения карантина. Подробности передает издание The Hill. Муниципальные власти сообщили

Ученые рассказали, как спящий человек способен осознать, что он спит

Австралийские ученые разработали психологический тренинг. Выполняя специальные упражнения, люди, которые участвовали в проведении эксперимента, получили возможность осознать, что они находятся во сне. Специалисты придумали эту методику в помощь людям, кто

Египетские летучие собаки в светлое время суток используют эхолокацию

Египетская фруктовая летучая мышь, несмотря на свое очень хорошее зрение, днем использует эхолокацию. Такой вывод сделала группа исследователей из Тель-Авивского университета. Летучие мыши ведут ночной образ жизни. Это позволяет им
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 10 °C | город Мытищи: погода, 20 апреля – ясно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 апреля – ясно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 20 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 20 апреля – небольшая облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 20 апреля – небольшой дождь, до 12 °C |