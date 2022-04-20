На некоторые причины возникновения онкологических заболеваний можно повлиять самостоятельно и существенно снизить риск образования злокачественных опухолей. Об этом в соответствующей статье написал доктор медицинских наук Гетин Уильямс.

В частности, Уильямс связал возникновение рака простаты у мужчин с избыточным весом. Специалист уточнил, что у людей, которые страдают ожирением, повышается уровень гормонов. А уже они способствуют развитию раковых клеток в мочеполовой системе.

В этой связи эксперт даёт простой совет. Чтобы снизить риск возникновения опухолей, нужно не забывать про физическую активность и ограничивать себя в излишнем приёме пищи.

Впрочем, со слов Уильямса, появление того же рака предстательной железы зависит и от других факторов, контролировать которые невозможно. Например, согласно наблюдениям, онкологическому заболеванию подвержены мужчины, у которых братья или отцы уже сталкивались с такой болезнью. В основном, её симптомы проявляются после 65 лет.