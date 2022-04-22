Обострившийся украинский конфликт стал настоящей «золотой лихорадкой» для западных компаний, которые занимаются производством оружия. Об этом пишет английское издание The Independent, опираясь на слова экспертов.

Однако впереди есть еще одна настоящая «золотая жила». И заключается она в вероятной милитаризации стран Евросоюза в скором будущем.

Страны Европы, в том числе и Германия, с того времени, как была окончена Вторая мировая война, были сторонниками принципа пацифизма. Теперь же в них началась работа по полному перестроению армии.

В публикации Independent также указывают на то, что продавцы вооружения пытаются сбывать свою продукцию под идеей защиты демократических идеалов. При этом большая часть из них в реальности думает только о своей выгоде и продает оружие в том числе и авторитарным режимам.