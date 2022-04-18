читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ранее мы публиковали материал о сложностях в сотрудничестве, возникших между школой №220 Калининского района и ООО “Альфа-Провиант”. Редакцией был получен комментарий представителей ООО “Альфа-Провиант”, который публикуется ниже.

Ситуация с вывозом мусора возникла исключительно по вине регионального оператора по обращению с ТКО – АО «Невский экологический оператор», с которым ООО «Альфа-Провиант» своевременно заключило договор и регулярно и настойчиво требовало неукоснительного исполнения, направляя заявки и требования. Новые правила в работе системы обращения с ТКО в Санкт-Петербурге, введенные 1 января 2022 года, привели к многочисленным сбоям в вывозе мусора по всему городу, что активно освещалось в СМИ.

При изложенных обстоятельствах вина ООО «Альфа-Провиант» в несвоевременном вывозе мусора отсутствует, заявленные претензии Общество не признало, оснований для начисления неустойки не имеется.

Конфликт между администрацией ГБОУ ОШ № 220 и ООО «Альфа-Провиант» урегулирован, на уплате неустойки школа не настаивает, обращений с иском в суд не поступило.

Вам может понравиться

Sohu: Украинская армия, сдаваясь в Мариуполе, завопила «на восьми языках»

Украинские войска более месяца были блокированы в Мариуполе, но оказавшись без «живого щита» из гражданского населения, сдались в районе морского порта российской армии, не продержавшись ни дня. Об этом пишет

На Кипре поменяли правила въезда для туристов

Туристам, которые прилетают на территорию Кипра, с 18 марта больше не нужно заполнять специальную карту полета CyprusFlightPass. С этой же даты на Кипре отменили и разделение стран на категории, что

Крупные ритейлеры в России больше не будут открывать новые магазины

Крупные российские ритейлеры, к которым относятся «Азбука вкуса», «Вкусвилл» и X5 Group, пересмотрели свои планы в отношении дальнейшей работы. Причина – в экономических сложностях, которые возникли на сегодняшний день. Об
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 апреля – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 18 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 18 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 18 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 18 апреля – пасмурно, до 23 °C |