Ранее мы публиковали материал о сложностях в сотрудничестве, возникших между школой №220 Калининского района и ООО “Альфа-Провиант”. Редакцией был получен комментарий представителей ООО “Альфа-Провиант”, который публикуется ниже.

Ситуация с вывозом мусора возникла исключительно по вине регионального оператора по обращению с ТКО – АО «Невский экологический оператор», с которым ООО «Альфа-Провиант» своевременно заключило договор и регулярно и настойчиво требовало неукоснительного исполнения, направляя заявки и требования. Новые правила в работе системы обращения с ТКО в Санкт-Петербурге, введенные 1 января 2022 года, привели к многочисленным сбоям в вывозе мусора по всему городу, что активно освещалось в СМИ.

При изложенных обстоятельствах вина ООО «Альфа-Провиант» в несвоевременном вывозе мусора отсутствует, заявленные претензии Общество не признало, оснований для начисления неустойки не имеется.

Конфликт между администрацией ГБОУ ОШ № 220 и ООО «Альфа-Провиант» урегулирован, на уплате неустойки школа не настаивает, обращений с иском в суд не поступило.